Unieuro, trasferta a Chieti contro l'ex Jackson: "Squadra combattiva, serve attenzione e rispetto"

I tre successi consecutivi che hanno aperto il campionato (Mantova, Rimini e Pistoia), hanno portato alla Pallacanestro Forlì 2.015 la vetta della classifica, un entusiasmo contagioso e tanta consapevolezza nei propri mezzi. Domenica la squadra di coach Antimo Martino sarà impegnata in trasferta in Abruzzo contro la Caffè Mokambo Chieti Basket 1974, che arriva da una sconfitta sul campo di Ferrara, ma che in casa ha vinto la partita giocata contro Ravenna. Due punti in tre gare per gli abruzzesi che schierano tra le loro fila, tra gli altri, l’ex di turno Darryl Jackson.

Dopo la salvezza conquistata nella scorsa fase ad orologio, la società teatina ha cambiato molto rispetto alla passata stagione, prediligendo una linea verde con giovani promettenti ed affidandosi a certezze per la categoria come Jackson ed Andrea Ancellotti (affidabile dal pitturato con una media del 66,7% 10 punti, 7 rimbalzi e 2.7 assist). La cabina di regia della squadra guidata da coach Stefano Rajola (assistente di coach Martino alla Fortitudo Bologna) è affidata al classe 2000 Saverio Bartoli, l’unico giocatore confermato dalla passata stagione: per il play una media di 12 punti, 5 rimbalzi e 4.3 assist in questo inizio di stagione.

Lo spot di guardia è appannaggio dell’esperto Jackson, che viaggia ad una media di 19.3 ad allacciata e 20.7 di valutazione, mentre le ali della Mokambo saranno l’ex Mantova Martino Mastellari ed il rookie Josip Vrankic, che si distingue con una media di 11 rimbalzi (7.5 difensivi e 2.5 offensivi). Dopo Chieti, Forlì affronterà la seconda squadra col miglior rendimento offensivo: una media di 80.3 punti, col 43% da due e il 44% dall'arco, la percentuale più alta del Girone Rosso, mentre subisce 76.3 punti a sfida.

"Giocheremo contro una squadra che in, queste tre partite, ha dimostrato di essere molto combattiva, rispecchiando così le caratteristiche del loro allenatore, che conosco bene e che rivedrò domenica con grande piacere - osserva coach Antimo Martino -. Dobbiamo avere molto rispetto di Chieti, ma da parte nostra vogliamo dare continuità al buon inizio di campionato, e per fare questo dovremo mantenere la concentrazione e giocare con la giusta energia: questo campionato ci insegna che, in tutte le trasferte, è sempre importante tenere la soglia di attenzione molto alta".

Per Todor Radonjic, “una delle chiavi sarà iniziare la partita con tanta intensità e portare la gara dove vogliamo noi. Affrontiamo una squadra fisica, con buoni tiratori e lunghi pericolosi, quindi dovremo essere bravi a non fargli giocare la partita che vorrebbero. Da parte nostra, veniamo da tre vittorie consecutive e, ovviamente, vogliamo continuare così ed allungare la striscia positiva con la quale abbiamo iniziato il campionato".