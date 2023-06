Forlì reagisce troppo tardi con Valentini e Adrian, la resa è a testa alta: Cremona vola in A1

Il passivo è ingeneroso, frutto di un disastroso primo tempo, 89-74, perchè nei restanti 20 minuti, quando ormai la partita era praticamente già scritta, la reazione c'è stata. La Pallacanestro Forlì alza bandiera bianca al cospetto di una grandissima Vanoli Cremona, che festeggia meritatamente la promozione in A1 dopo aver conquistato la Supercoppa e la Coppa Italia di A2. Dopo aver perso il fattore campo del Palafiera, l'Unieuro si era presentata al PalaRadi con l'obiettivo di tenere in vita la serie, ma la squadra di coach Demis Cavina fin da subito ha spento ogni velleità mercuriale, mettendo sul parquet tanta energia, fisicità ed atletismo, concedendo nel primo tempo appena 27 punti agli ospiti (solo 9 nei primi dieci minuti) e tirando con alte percentuali (ben il 63%).

Le fatiche fisiche e mentali delle sfide di mercoledì e venerdì si sono fatte sentire sui biancorossi: l'entusiasmo della vigilia si è dissipato con un inizio traumatico, con tanti errori al tiro (33,3% nel primo tempo) e tante palle perse (ben dieci in appena 20 minuti). L'Unieuro, complice una continuità dall'arco di Nathan Adrian, ha pareggiato i conti del terzo periodo (23 pari), mentre nell'ultimo quarto sono saliti in cattedra un combattente Fabio Valentini e Lorenzo Penna, arrivando clamorosamente al -13 sotto la spinta dei tifosi biancorossi che non hanno mai smesso di sostenere la propria squadra. Ma non è bastato per ribaltare il match.

Finisce comunque a testa alta la stagione della squadra di Antimo Martino, arrivata a giocarsi addirittura il salto di categoria contro ogni favore di pronostico dopo aver rivoluzionato ad inizio anno staff e squadra, chiudendo la stagione regolare da regina, battendo le big del campionato Cremona inclusa. La società dovrà ripartire da quanto di buono ricostruito in questo 2022-2023, per regalare alla piazza il meritato ritorno nella massima serie.

La partita

E' un indemoniato Pecchia a portare Cremona subito sul 8-2, con coach Martino a chiamare dopo 3'29". Ma la Vanoli continua a macinare gioco e con 9 punti consecutivi di Pacher va sul +15 (17-2). L'inizio dei biancorossi è invece piuttosto contratto, con l'attacco che fatica a trovare canestri in penetrazione (2 su 6), ma anche dall'arco (0 su 6) e dalla lunetta (2 su 4), archiviando il primo quarto sotto di 14 (23-9) contro una Cremona che ha tirato con il 64,2% (8 su 12 da due, 1 su 3 da tre e 4 su 5 a gioco fermo).

L'Unieuro prova a cambiare faccia nel secondo periodo, trovando in 52 secondi sei punti con Adrian e Penna. Cremona mantiene comunque il doppio vantaggio con la tripla del solito Alibegovich (30-18 dopo 13'08"). Con un parziale di 11-0 i padroni di casa doppiano i biancorossi e trovano addirittura il +20 (38-18). La squadra di Martino si risponde con un 6-0 frutto di alcune giocate di Sanford, fermato con due triple di Piccoli e Pacher (44-24). Il PalaRadi si scalda nel finale di quarto con la tripla di Alibegovich e la tripla a due mani sopra le due mani di Eboua per il 52-27. Dopo l'intervallo lungo, Pecchia riparte con la solita energia e la Vanoli va sul +28.

La partita è virtualmente finita, con la Vanoli che continua a divertirsi, allungando addirittura sul +32 a 13' dalla fine. Adrian si sveglia troppo tardi, trovando con più facilità il canestro dall'arco (75-50). Nell'ultimo quarto Forlì, senza nulla da perdere, continua a segnare dalla distanza, con un Valentini on fire. Si arriva addirittura a -13 con un parziale di 12-0, poi con la semplicità Cremona ritrova la via del canestro: finisce 89-74 con i tifosi di Forlì a cantare "fino alla fine i biancorossi".

Il tabellino

Vanoli Basket Cremona - Unieuro Forli 89-74 (23-9, 29-18, 23-23, 14-24)

Vanoli Basket Cremona: A.j. Pacher 17 (2/4, 2/2), Paul Eboua 13 (4/8, 0/0), Joseph yantchoue Mobio 13 (5/6, 1/3), Trevor Lacey 11 (1/2, 3/4), Andrea Pecchia 10 (5/7, 0/1), Davide Denegri 10 (0/1, 0/1), Mirza Alibegovic 10 (2/3, 2/4), Matteo Piccoli 5 (0/0, 1/4), Lorenzo Caroti 0 (0/0, 0/1), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 29 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Andrea Pecchia 9) - Assist: 18 (Andrea Pecchia 4)

Unieuro Forli: Nathan Adrian 23 (2/4, 6/14), Fabio Valentini 17 (1/3, 4/9), Lorenzo Penna 9 (1/5, 0/2), Todor Radonjic 7 (0/0, 2/5), Daniele Cinciarini 5 (2/3, 0/2), Vincent Sanford 4 (2/8, 0/1), Lorenzo Benvenuti 4 (2/3, 0/0), Luca Pollone 3 (0/1, 1/3), Giulio Gazzotti 2 (1/2, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 26 12 + 14 (Nathan Adrian, Giulio Gazzotti 6) - Assist: 13 (Lorenzo Penna 5)