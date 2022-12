Ventotto anni dopo è una passeggiata trionfale: l’Unieuro annichilisce Udine e diventa capolista

Ventotto anni dopo. La più bella Forlì dell'anno torna dal viaggio di Udine con una vittoria perentoria, annichilendo una delle pretendenti alla massima serie. Al "Carnera" è finita 92 a 81, con ben cinque biancorossi in doppia cifra e capitan Daniele Cinciarini top score con 19 punti. La squadra di coach Antimo Martino è stata in totale controllo fin dal primo quarto, concedendo poco ai di padroni di casa che si sono aggrappati alla classe degli americani Keshun Sherril e Isaiah Briscoe, rispettivamente con 30 e 29 punti, con il primo autore di ben 8 triple sulle 11 tentate. I numeri traducono la serata perfetta dei mercuriali, al quarto successo di fila: 51% dal pitturato e 46% dall'arco, mentre si contano in appena 11 le palle perse. È un successo che vale doppio, perché l'Unieuro aggancia Pistoia in testa alla classifica, sconfitta dalla Fortitudo Bologna, mentre per l'Apu Old Wild West è notte fonda col secondo ko di fila.

La partita

Martino parte con Sanford, Pollone, Adrian Gazzotti e Valentini, mentre per la prima volta a guidare la formazione bianconera è l’assistant coach Carlo Finetti, a causa del forfait per la positività al Covid-19 dell’head coach Matteo Boniciolli registrata poche ore prima dell’incontro. Ancora indisponibile Nobile (assente dalla gara con Giorgio Tesi Group Pistoia dello scorso 20 novembre per problemi muscolari), i padroni di casa sono scesi in campo con Sherrill, Briscoe, Mian, Gaspardo e Pellegrino.

Pronti e via e l’Unieuro è subito sul 6-0. La squadra di coach Martino stringe le maglie, concedendo ai padroni di casa appena 3 punti in cinque minuti. Si abbassano le percentuali al tiro dei biancorossi nella fase centrale, poi un parziale di 8-1 con le triple di Radonjic e Cinciarini sulla sirena chiudono il primo periodo con Forlì sul +10 (10-20).

L’inizio del secondo periodo vede i biancorossi volare sul +15 (27-12 dopo 2’39 di gioco) con la bomba di Radonjic. Poi dal libero di Benvenuti Forlì non segna più e Udine accorcia a -7 con un parziale di 9-1 (28-21) trascinata da Sherril. Sul 37-31 Cinciarini piazza un parziale di 5-0 per il 42-31. Il primo tempo si chiude sul 45-38 (25-28), con canestro finale del solito Sherril, autore di ben 21 punti con un 5 su 6 da tre ed un 3 su 4 dal pitturato.

In apertura di terzo periodo, Sherrill colpisce ancora dall’arco dimezzando lo svantaggio (41-45), ma due minuti più tardi Unieuro è di nuovo sul +9 grazie alla tripla di Radonjic (41-50). Le percentuali offensive dell’Old Wild West tornano a calare, mentre i romagnoli non sbagliano: le triple di Radonjic e Pollone riportano a 15 i punti di distacco dai friulani (41-56), prima di un parziale di 5-0 dei bianconeri con Briscoe (56-46). Una risposta di 7-0 dei mercuriali tiene Udine a 17 punti (63-46) con tanto di tripla di Pollone. Al festival delle triple di Forlì si iscrive anche Adrian: il periodo si chiude sul 70-58 (25-20). Ultimo quarto che inizia con il botta e risposta dall’arco tra Sherril e Cinciarini, con Pollone che porta Forlì sul +16 (78-62), di fatto chiudendo il match. Il cronometro scorre, Forlì non smette di segnare: è la marcia trionfale verso la vittoria.

Il tabellino

Apu Old Wild West Udine - Unieuro Forlì 81-92 (10-20, 28-25, 20-25, 23-22)

Apu Old Wild West Udine: Keshun Sherrill 30 (3/6, 8/11), Isaiah Briscoe 29 (7/9, 1/3), Ethan Esposito 8 (4/8, 0/2), Raphael Gaspardo 5 (0/1, 1/3), Michele Antonutti 4 (1/1, 0/2), Francesco Pellegrino 2 (0/2, 0/0), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Fabio Mian 1 (0/3, 0/2), Federico Mussini 0 (0/0, 0/3), Mattia Palumbo 0 (0/1, 0/0), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 25 4 + 21 (Isaiah Briscoe 7) - Assist: 10 (Keshun Sherrill, Isaiah Briscoe, Raphael Gaspardo, Michele Antonutti 2)

Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 19 (2/6, 3/7), Nathan Adrian 16 (5/9, 2/3), Lorenzo Penna 12 (2/3, 0/0), Todor Radonjic 12 (0/1, 4/6), Luca Pollone 10 (2/2, 2/4), Giulio Gazzotti 8 (2/3, 1/1), Vincent Sanford 8 (4/6, 0/1), Fabio Valentini 6 (2/5, 0/4), Lorenzo Benvenuti 1 (0/2, 0/0), Franco Flan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Giulio Gazzotti 11) - Assist: 20 (Lorenzo Penna 5)