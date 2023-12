Vittoria cinica dell'Unieuro, espugnato il parquet di Orzinuovi

Al PalaBertocchi di Orzinuovi l'Unieuro Forlì insegue, sempre a contatto, e agguanta il sorpasso decisivo a 29'' dalla sirena. Vittoria cinica che giunge grazie alla difesa del secondo tempo. In doppia cifra Allen (21), Pollone (10) e Zampini (10). "Orzinuovi avrebbe meritato la vittoria - esordisce coach Antimo Martino -. I miei ragazzi non hanno avuto un approccio intelligente al match e non hanno messo l'energia giusta, ma non hanno mollato e con grande mentalità hanno trovato il successo. E' una vittoria che arriva grazie ad una difesa che ha concesso solo 28 punti nel secondo punti ad Orzinuovi. Abbiamo però avuto troppo fretta di prendere vantaggio giocando ad altissimi ritmi, senza seguire il piano partita, per poi subire l'energia e l'entusiasmo dei nostri avversari. Non sono contento della prestazione". Quindi un richiamo alla squadra: "Queste sono le classifiche partite in cui la squadra di casa fa di tutto per vincere. La nostra non è una corazzata che vince per grazia divina, ma tutte le partite dovremo giocarcele mettendo in campo una pallacanestro diversa". Da segnalare l'infortunio di Fabio Valentini, che ha accusato un colpo. Sarà valutato nelle prossime ore.

La partita

Primo tempo equilibrato al PalaBertocchi di Orzinuovi. Dopo un primo quarto segnato dal botta e risposta tra le due formazioni, nella seconda metà di primo tempo l'Unieuro Forlì risponde negli ultimi 3 minuti al primo tentativo di fuga orceano.

Se da un lato Basile spinge i padroni di casa sul +8, dall'altro Allen guida i biancorossi al recupero e, nell'ultimo giro di lancette, Luca Pollone può sganciare la bomba del 39-38. L'ottimo assist di Zampini consente quindi a Pascolo di segnare il 41-40, mentre Donzelli chiude i primi 20' di gioco sul 43-40.

Nel secondo tempo si alza l'intensità difensiva e si abbassa il punteggio. Il terzo quarto è appannaggio dei padroni di casa, che chiudono avanti 58-51 grazie ai canestri di Zugno. La risposta romagnola è affidata, in apertura di ultimo quarto, al canestro di Zampini e alla tripla di Cinciarini del 60-56. Due triple in fila di Leonzio riconsegnano però il +8 ai lombardi a 6'34'' dalla sirena.

La difesa biancorossa sale quindi in cattedra all'altezza della boa di metà ultimo quarto e sono ben 3 le palle recuperate, ma a 4'07'' il punteggio è fermo sul 66-61. A 3'40'' Pollone muove il punteggio in contropiede e a 3'10'' dalla sirena, Cinciarini centra il libero del 66-63. L'Unieuro continua a difendere in modo arcigno, ma a 1'39'' Bertini segna la tripla del 69-64 e Valentini è costretto ad uscire per infortunio.

Con 99'' sul cronometro coach Martino chiama time out. Al ritorno in campo Allen segna e subisce fallo e, sul libero sbagliato, Johnson firma il 69-68.

Arrivo in volata al PalaBertocchi, segnato soprattutto dalle grandi difese di Pollone, mentre in attacco Leonzio e Allen si rispondono a vicenda da due punti e Forlì, da rimbalzo difensivo, lucra, in transizione, due liberi per Cinciarini.

Il capitano non trema e a 29'' i biancorossi sono avanti 71-72. L'ultima azione è firmata dalla straordinaria difesa romagnola, che non lascia speranza agli orceani. Forlì è ancora prima in classifica.

Il tabellino

Agribertocchi Orzinuovi - Unieuro Forlì 71-72 (21-22, 22-18, 15-11, 13-21)



Agribertocchi Orzinuovi: Ennio Leonzio 20 (1/7, 4/6), Grant Basile 14 (4/8, 0/1), Ruben Zugno 14 (4/8, 1/2), clevon Brown 10 (4/7, 0/0), Alessandro Bertini 7 (1/1, 1/5), Daniel Donzelli 5 (2/3, 0/1), Emanuele Trapani 1 (0/2, 0/1), Nicolas Alessandrini 0 (0/1, 0/1), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0), Giovanni Gasparin 0 (0/0, 0/0), Elia Frigerio 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 - Rimbalzi: 27 4 + 23 ( clevon Brown 6) - Assist: 9 (Ruben Zugno 3)



Unieuro Forlì: Kadeem Allen 21 (8/16, 0/1), Luca Pollone 10 (2/3, 2/2), Federico Zampini 10 (3/6, 0/3), Daniele Cinciarini 8 (1/2, 1/3), Xavier Johnson 6 (2/9, 0/0), Giacomo Zilli 6 (2/4, 0/0), Davide Pascolo 6 (3/4, 0/0), Fabio Valentini 3 (0/1, 1/3), Maurizio Tassone 2 (1/1, 0/1), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Kadeem Allen 9) - Assist: 8 (Kadeem Allen, Federico Zampini 2)