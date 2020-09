Beach volley, le sorelle Ravaioli di Forlì trionfano a Cesenatico

È stato un successo incredibile quello fatto registrare nello scorso weekend al Bagno Adriatico 62 di Cesenatico da ‘Beach X Factor’, il torneo di beach volley amatoriale organizzato da Enrico Rossi e Marco Caminati, professionisti e azzurri della ‘pallavolo da spiaggia’. Ben 64 coppie (48 maschili e 16 femminili) si sono date battaglia in una ‘due giorni’ all’insegna del divertimento e dello sport all’aria aperta. In campo maschile hanno vinto Daniel Mayr e Lukas Ellemunt di Vipiteno, mentre in campo femminile hanno avuto la meglio le sorelle forlivesi Roberta e Rebecca Ravaioli. Al termine del torneo è andata in scena anche una apprezzata esibizione che ha visto protagonisti proprio Rossi e Caminati.



