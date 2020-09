Cala il sipario sul campionato di F3, Nannini il migliore degli italiani: "Stagione importante"

Si è conclusa in maniera positiva per Matteo Nannini la sua stagione d'esordio nel Fia Formula 3 Championship, che questo weekend è giunta al proprio epilogo sulla pista del Mugello, sede del nono e conclusivo appuntamento della serie. In Toscana il pilota romagnolo del team Jenzer Motorsport è stato penalizzato in qualifica da una strategia del muretto che si è rivelata alla fine poco proficua. Tanto da non riuscire a ottenere un responso migliore del 16esimo assoluto su un totale di 28 vetture al via. Questo ha costretto Nannini ad avviarsi in Gara 1 dall'ottava fila, lottando a metà schieramento su una pista che di per se non offre parecchi spunti per il sorpasso. E alla fine il forlivese ha concluso ancora 16°.



Discorso simile in Gara 2, quando è riuscito a recuperare inizialmente un paio di posizioni risalendo 14°, per poi ritornare 15° dopo una breve neutralizzazione causata dall'intervento della safety car. "Con il weekend del Mugello si è conclusa una stagione per me molto importante - ha commentato Nannini - Nel complesso sono abbastanza soddisfatto. Pur essendo al mio debutto nel campionato, sono riuscito a portare a casa dei punti e sono stato anche il migliore della mia squadra e degli italiani”.





Alla fine il miglior round per Nannini è stato quello di Barcellona. In Spagna l'italiano ha prima marcato il suo primo punticino in Gara 1 e poi ha conquistato anche il suo primo podio assoluto, chiudendo terzo alle spalle del neocampione Oscar Piastri e dell'australiano Alex Peroni. Una stagione 2020 che lo ha visto comunque sempre in lizza per la top-10. Il prossimo impegno per Nannini sarà adesso in occasione dei test ufficiali della serie, il 5 e 6 ottobre ancora a Barcellona e il 26 e 27 dello stesso mese sull'altro tracciato spagnolo di Jerez.

