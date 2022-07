Calcio a 5, Alessandro Simone difenderà i pali della porta forlivese

Un altra importante riconferma in casa biancorossa col giovane portiere Alessandro Simone che difenderà i pali della porta forlivese per la seconda stagione consecutiva al fianco del titolare Davide Cassano. Per Alessandro, classe 2000 arrivato a Forlì nel dicembre 2021 alla sua prima esperienza assoluta nel futsal, cresceranno sicuramente le responsabilità e di conseguenza le pressioni dopo il ritiro dall'attività agonistica dello storico numero dodici forlivese Andrea Ragazzini: “Alessandro è stato una piacevole scoperta lo scorso anno - spiega Ghirelli - un ragazzo del 2000 di Forlì con un potenziale veramente importante. Abbiamo ancora tutti negli occhi il suo esordio assoluto nell’ultima giornata del girone d’andata in casa del Parma dove con una tranquillità da veterano ha festeggiato il suo esordio con un cleen sheet”. “Questa stagione dovrà continuare a migliorare facendosi sempre trovare pronto quando sarà chiamato in causa - conclude il diesse - il futuro è dalla sua parte e non nascondiamo le grosse aspettative che riponiamo in lui”.