Calcio a 5, anche Pier Paolo Mozzoni rinnova per la prossima stagione

Anche Pier Paolo Mozzoni farà ancora parte del roster a disposizione di mister Gottuso. Un talento cristallino la cui crescita era stata bloccata da un brutto infortunio tre stagioni orsono ma che dopo una lenta ma scrupolosa riabilitazione hanno permesso a Pier di dare un contributo fondamentale ai successi delle ultime due annate. Lo score della passata stagione parla chiaro, diciassette presenze con 5 gol e 5 assist vincenti testimoniano l’importanza del laterale forlivese nello scacchiere di mister Gottuso: "Pier è un giocatore con doti tecniche e atletiche importanti, purtroppo i vari infortuni ne hanno condizionato le ultime stagioni - commenta soddisfatto l'allenatore - mi aspetto molto da Pier, dobbiamo riuscire a fargli fare il salto di qualità, sono sicuro abbia tutti i mezzi per fare benissimo".

Laterale, classe 1996, nativo di Faenza, Pier vestirà per la quinta stagione consecutiva la maglia del Forlì da quando appena maggiorenne decise di lasciare il calcio a 11 per passare al futsal: "Pierpaolo è un prodotto del nostro settore giovanile e credo per lui sia arrivata la stagione della definitiva consacrazione - spiega il diesse Ghirelli - è riuscito a superare con caparbietà un periodo condizionato da problemi fisici e speriamo che finalmente riesca ad esprimere tutto il suo valore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel suo passato vanta importanti esperienze nei settori giovanili di calcio a 11 più prestigiosi della Romagna come sono quelli del Cesena Calcio e del Forlì Calcio prima che un brutto infortunio al ginocchio ne interrompesse l’ascesa. Recuperato in pieno Mozzoni gioca per due stagioni a Predappio in promozione prima di passare al futsal proprio con la maglia del Forlì calcio a 5.