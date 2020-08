Calcio a 5, Andrea Ragazzini rinnova: sarà ancora il fido scudiero di Cassano

Ad affiancare il numero uno forlivese Davide Cassano sarà per il terzo anno consecutivo il castrocarese classe 1987 Ragazzini Andrea, Una meritata conferma per Andrea, che ha sempre comunque dimostrato grande dedizione al lavoro e attaccamento alla maglia. "I gruppi solidi e gli spogliatoi uniti esistono perché al proprio interno ci sono ragazzi come Andrea - spiega il diesse Ghirelli - un ragazzo che due anni fa è arrivato mettendosi in gioco ed è diventato un punto fermo del nostro spogliatoio. Probabilmente Andrea è il giocatore con meno minuti giocati in questi due anni ma anche quello con meno assenze agli allenamenti, credo che tutti soprattutto i più giovani debbano prendere esempio da lui. Sono orgoglioso e felice che sia rimasto con noi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pensiero condiviso anche da mister Gottuso: “Andrea è venuto a Forlì consapevole di essere una terza scelta, mai una parola fuori posto, mai una lamentela solo duro lavoro e disponibilità assoluta”. "Oggi è il vice Cassano - conclude il mister forlivese -; credo che essere il secondo portiere sia uno dei ruoli più difficili, non sai mai quando verrai chiamato in causa e quando succede, devi sostituire un campione come Cassano, Andrea risponde sempre presente, e lo fa con dedizione, professionalità e grande rispetto".