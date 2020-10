Calcio a 5, Coppa regionale: con una doppietta di Salles l’Oleodinamica Forlivese passa a Rimini

Nella prima giornata del girone D di Coppa regionale un buon Forlì espugna con una rete per tempo il Pala Flaminio di Rimini conquistando tre punti pesantissimi in ottica passaggio del turno. Sabato prossimo il Rimini farà visita al Santa Sofia che a sua volta farà visita ai galletti per decretare chi delle tre accederà alla seconda fase ad eliminazione diretta. Protagonista assoluto del match il brasiliano Alan Salles che bagna nel migliore dei modi il suo ritorno in casacca biancorossa con una doppietta decisiva. Dall’altra parte menzioni speciale per il solito Timpani, autore della rete dell’1-2 che riaccende nel finale le speranze dei padroni di casa, e il portiere Ciappini autore di numerosi interventi che non hanno permesso al Forlì di chiudere prima la gara.

La cronaca

La prima chance è per i padroni di casa con Timpani lanciato in profondità che colpisce il palo con un diagonale dall’altra parte risponde di potenza Cellurale che scalda le mani a Ciappini. Ciappini che si deve ripetere pochi minuti dopo su una punizione dal limite di Salles e successivamente salvando sulla riga un colpo di tacco di Cellurale. Al 21′ Timpani solo contro Cassano si fa ipnotizzare dal portierone forlivese e un minuto più tardi Salles recupera palla su un errore di Moretti e con un preciso diagonale supera Ciappini per lo 0-1. Rimini che avrebbe prima del riposo l’occasione per il pari ma Cassano si supera sulla conclusione di Gasperoni.

Nella ripresa il Forlì cambia marcia trovando il raddoppio sugli sviluppi di un corner con Salles e creando altre nitide occasioni per chiudere definitivamente i conti con Bonetti prima, che esalta le qualità di Ciappini, e Di Maio poi, che solo contro il numero uno riminese perde il duello. Colpo del ko che non arriva e così i padroni di casa trovano al 19′ la rete che riaccende la speranza con capitan Timpani che finalizza una bella azione in velocità. Padroni di casa che prendono vigore e provano nel finale a completare la rimonta ma un attento Cassano gli chiude la porta in faccia in un paio di occasioni deviando in corner le iniziative di Muah e Rizzo.

RIMINI.COM – OLEODINAMICA FORLIVESE 1-2 (f.p.t. 0-1)

RIMINI.COM: Ciappini, Moretti, Muratori, Gasperoni, Vitali, Timpani, Delvecchio, Muha, Rizzo, Celli, Floris, Della Croce. All.: Mascarucci

OLEODINAMICA FORLIVESE: Cassano, Vittozzi, Cangini, Benhya, Di Maio, Salles, Ragazzini, Naldini, Bruno, Bonetti, Cellurale, Lamorgese. All.:Gottuso

ARBITRI: Marchica (Bologna), Pugliese (Ferrara)

MARCATORI: 23’ Salles (F) del p.t., 5’ Salles (F), 19’ Timpani (R.) del s.t.

AMMONITI: Gasperoni (R.), Salles (F), Bonetti (F)