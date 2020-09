Calcio a 5, dal Sol Levante a Forlì: ecco il 19enne Hikaru Ito

Nella settimana che porterà all’inizio ufficiale della preparazione in vista dell’esordio ufficiale in Coppa previsto per sabato 3 ottobre la società ufficializza un altro colpo in entrata. Si tratta del nipponico Hikaru Ito, laterale classe 2001, che arriva dall’Ohmi High School in Giappone grazie alla collaborazione del procuratore Nobu Hayashi di Europlus Internetional. Una trattativa in piedi da mesi che si concretizza proprio alla vigilia dell’inizio della preparazione, col ragazzo arrivato in Italia ai primi di agosto per svolgere il regolare periodo di quarantena e completare l’iter burocratico per il tesseramento.

Si tratta del quarto nipponico della storia a vestire la casacca del Calcio a cinque Forlì. "Abbiamo deciso di affidarci ad un grande professionista come Nobu per puntellare il nostro reparto giovani - racconta soddisfatto il diesse Ghirelli -. Siamo contenti di poter avere di nuovo nelle file del Forlì un ragazzo nipponico nella speranza che possa emulare quello che i suoi predecessori connazionali hanno fatto qui da noi".