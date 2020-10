Calcio a 5, esordio amaro per l'Oleodinamica Forlivese

Esordio amaro per i ragazzi di mister Gottuso che incorrono in una pesante sconfitta interna per 6-3 contro il Balca calcio a cinque, una delle favorite assolute per la vittoria del campionato. Al Pala Marabini arrivano due squadre che nella prima giornata hanno visto le rispettive gare rinviate ed entrambe decimate da infortuni e squalifiche, su tutti capitan Cangini e Salles (solo convocato ma non utilizzato) da una parte e i due nuovi acquisti Conti e il brasiliano Salerno dall'altra,

Ospiti che approcciano al meglio alla gara e dopo aver trovato il vantaggio con una sfortunata deviazione di Vittozzi che spiazza Cassano su un tiro telefonato di Greco raddoppiano con Toschi abile a raccogliere una respinta di Cassano in area e insaccare di punta dopo un paio di finte sul proprio marcatore. Al 20' un Balca cinico colpisce ancora con Kalaja che liberato solo al limite dell'area trova con freddezza l'angolino alla sinistra dell'estremo difensore locale approfittando di una brutta palla persa in fase di possesso dei galletti.

Nella ripresa Forlì sembra partire col piglio giusto con Naldini che va via in dribbling sull'out di destra e mette in mezzo per Di Maio che non sbaglia. Ma gli ospiti non si scompongono e con gran cinismo trovano in quattro minuti tre reti in successione che chiudono la contesa: al 7' Fadiga insacca sul secondo palo la rete che ristabilisce il triplo vantaggio, un minuto dopo è Greco a firmare il 5-1 con una precisa puntata rasoterra dal limite dopo la sponda di Kalaja e all'11 Simone con un gran destro all'incrocio fa calare il sipario sulla contesa. Un Forlì comunque orgoglioso rende meno amaro il passivo con la rete del classe 2003 Bruno al 17' abile su imbucata di Benhya a girarsi e freddare il numero ospite sul primo palo e al 25' con la prima rete in maglia biancorossa di Yamamoto con un bel sinistro dalla distanza che si insacca sotto la traversa per il 3-6 finale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un Forlì che si presenta non certo nel miglior dei modi alla sospensione temporanea del campionato, sospensione che comunque se fosse di un solo mese come è nell'auspicio di tutti potrebbe permettere ai romagnoli di presentarsi alla ripresa con finalmente l'organico al completo.