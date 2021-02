Calcio a 5, il ds Ghirelli: "Forlì pronto in caso di un eventuale ripartenza"

Solo due gare ufficiali giocate in questa stagione ad ottobre poi il blocco dei campionati regionali. A quattro mesi da questo triste giorno torna a parlare il diesse forlivese Maicol Ghirelli che fa il punto sulla situazione: “Purtroppo anche questa stagione, come fu per l’ultima parte della di quella scorsa, il Covid la sta facendo da padrone impedendoci di continuare a praticare il nostro amato sport ma siamo consapevoli che in questo momento siano altre le priorità di tutti noi in primis la salute”.

Ma nell’ambiente in tanti sperano che tutti i massimi campionati regionali vengano equiparati a quelli di “interesse nazionale”, che stanno regolarmente giocando, auspicando una ripresa dell’attività: “Siamo in attesa di capire come e soprattutto se sarà possibile ripartire per portare a termine in qualche modo la stagione; dal canto nostro la società ha dato la propria disponibilità ad una eventuale ripresa dell’attività nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti per tutelare la salute di atleti e staff”.

Una stagione che in ogni modo sarà di transizione quindi un occhio va già al futuro: “La proprietà del Forlì sta cominciando a guardare al futuro per farsi trovare pronta sia nel breve sia nel medio lungo periodo quando l’attività potrà ripartire a testimonianza della lungimiranza e della passione che guida la nostra presidenza biancorossa che nonostante tutto sia bloccato e incerto non smette di pensare al proprio destino per continuare a scrivere pagine importanti di una storia pluriventennale”.