Calcio a 5, il mercato in uscita del Forlì: in otto salutano il gruppo

Dopo le prime conferme e i primi due colpi in entrate in casa Forlì è tempo dei saluti. Vanno così in prestito in C2 i giovani Illias Daraji (’99) ,Lorenzo Bombardi (’01) e Matthew Galinucci (’99) che giocheranno la prossima stagione nelle file della Polispotiva 1980 che milita nel campionato regionale di serie C2; cessione a titolo definitivo invece per Mariglen Kurti che passa alla Futsal Cesena in serei B dell’amico e D.g. bianconero Paolo Ionetti.

Sempre ai bianconeri rientra il giovane portiere Yuri Simoncini arrivato in prestito nello scorso mercato dicembrino. Non tornerà a Forlì nemmeno lo spagnolo Cuadrado rientrato in Spagna già a febbraio per le note vicessitudini pre lock down. E' tempo di saluti anche per Claudio Cirillo e Yuri Bandini, protagonisti delle due bellissime stagioni appena trascorse: Cirillo continuerà a calcare i parquet di futsal mentre per Bandini trattasi di un arrivederci al futsal in quanto dal prossimo anno si dedicherà completamente al lavoro e all’azienda di famiglia.