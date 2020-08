Calcio a 5, lascia per motivi lavorativi il bomber Luca Fabbri

Col Ferragosto alle porte il diesse Ghirelli va a completare il roste a disposizione di mister Gottuso che a metà settembre partirà con la preparazione atletica in vista del prossimo campionato di serie C1 del Calcio a 5. Confermato quindi, per il Forlì, il classe 2001 Marco Ruffilli mentre rientra dal prestito al Trento il classe 1999 Nicholas Naldini: “Marco è un 2001 prodotto del nostro settore giovanile – spiega il diesse forlivese – l’anno scorso si è messo a completa disposizione facendo la spola fra prima squadra e under 19 crescendo davvero tanto e trovando anche la soddisfazione del primo goal in prima squadra in C1. Puntiamo tanto su di lui anche quest’anno”.

“Nicholas era andato via per motivi di studio la scorsa estate, sapevamo che era solo un arrivederci; lo studio quest’anno lo tratterà a Forlì e quindi di conseguenza rientrerà in roster, è un ragazzo del ’99 con ottime qualità umane e tecniche sul quale noi puntiamo tantissimo sia per il presente che per il futuro”.

Ai saluti invece per motivi di lavoro bomber Luca Fabbri: “Purtroppo non siamo riusciti a trattenere Luca per motivi extra calcistici, sia da parte nostra che sua c’era tutta la volontà di andare avanti insieme ma motivi lavorativi ci impediranno di andare avanti insieme almeno per questa stagione – conclude Ghirelli – lo ringrazio per questi due anni insieme fantastici dove Luca è stato uno dei protagonisti prima della promozione dalla C2 alla C1 poi dell’ottimo campionato fatto la scorsa stagione. Speriamo che sia solo un arrivederci in ogni caso lo ringrazio di cuore per tutto che ci ha dato in campo e fuori, un ragazzo d’oro”.