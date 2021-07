Calcio a 5, primi movimenti in uscita in casa Forlì: ecco chi sveste il biancorosso

Ai saluti anche Jacopo Migliori e Ndoj Amarildo che non faranno più parte del gruppo come i due senatori Alan Salles e Pierpaolo Mozzoni protagonisti di tante esaltanti stagioni in maglia biancorossa

Con l’avvento del mese di luglio è iniziata ufficialmente la stagione 2021/22 che vedrà l’Oleodinamica Forlì’ ai nastri di partenza del massimo campionato regionale di serie C1 per la terza stagione consecutiva. Rispetto al roster che ha partecipato in questa primavera al mini campionato interregionale Emilia Romagna-Veneto non saranno più a disposizione del nuovo tecnico Vespignani diversi elementi. Per fine prestito salutano il gruppo il portiere Lamorgese e Fariss, che rientrano al Santa Sofia, e i giovani Pruni e Berti che rientrano al Derby Castrocaro. Saluta anche Alessandro Giangrandi che torna al calcio a 11 trasferendosi nel campionato interno Sammarinese.

Ai saluti anche Jacopo Migliori e Ndoj Amarildo che non faranno più parte del gruppo come i due senatori Alan Salles e Pierpaolo Mozzoni protagonisti di tante esaltanti stagioni in maglia biancorossa. “Non posso che ringraziare tutti questi ragazzi che in una stagione anomala e complicata per via della situazione pandemica non hanno mai fatto mancare professionalità ed impegno permettendo alla nostra società di iscriversi e partecipare al campionato onorando l’impegno preso con sponsor e istituzioni – saluta Ghirelli – a tutti loro un grosso in bocca in lupo per le proprie carriere e le loro vite. Ogni nuovo ciclo parte prima di tutto da dei cambiamenti e d’accordo con questi ragazzi si è deciso di non proseguire assieme ma lasciano tutti un buonissimo ricordo di belle persone prima che di atleti e saranno sempre ospiti graditi qualora vorranno continuare a seguirci”.