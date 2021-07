Calcio a 5, primo colpo del ds Ghirelli: dalla Spagna ecco il talento "Rubio" Betancort

Entusiasmo condiviso anche da Rubio: “Sono onorato di venire in una piazza importante e blasonata come Forlì"

All’anagrafe Francisco Daniel Betancort Santana, meglio conosciuto come “Rubio” che approda a Forlì dopo la sua prima esperienza italiana lo scorso anno in serie B allo Sporting Venafro. Per il talentuoso iberico classe 2001 esperienze importanti anche in patria dove è cresciuto nella Divisione d’Onore giovanile spagnola per poi esordire sia nella serie C che nella serie B iberica con la maglia del Galdar Futbol Sala.

Destro naturale comunque molto abile con entrambi i piedi in campo ricopre il ruolo di laterale che all’occorrenza si può adattare da centrale; rappresenta il classico profilo di giocatore spagnolo a cui piace giocare la palla con intensità ed essere al centro della manovra con spiccate qualità nell’uno contro uno.

Un profilo giovane ma già pronto per la categoria: “Rubio è un giocatore che rispecchia a pieno quello che stiamo andando a cercare in questo mercato – spiega soddisfatto Ghirelli – un ragazzo giovane ,bravo tecnicamente e con grandi margini di crescita”. “Ci tengo a ringraziare sia lo Sporting Venafro sia la Lanterna International nella persona di Roy Martin Cristobal per la collaborazione,la serietà e la professionalità che hanno permesso il buon esito del trasferimento”.

“Sin dal primo colloquio con Rubio ho trovato un professionista motivato a sposare il nostro progetto con serietà ed entusiasmo – conclude Ghirelli – credo che Forlì sia la piazza giusta per continuare la sua crescita professionale e sono convinto che per il nostro gioco possa essere un valore aggiunto”. Entusiasmo condiviso anche da Rubio: “Sono onorato di venire in una piazza importante e blasonata come Forlì e prometto ai miei nuovi tifosi di dare il massimo per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e cominciare questa nuova avventura”.