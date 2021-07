Calcio a 5, Ragazzini rinnova: il fido scudiero di Cassano difenderà ancora la porta biancorossa

Per la quarta stagione consecutiva Andrea Ragazzini, castrocarese classe 1987, difenderà la porta biancorossa al fianco del numero uno Davide Cassano. Una coppia affiatata e complementare diventata negli anni imprescindibile per lo scacchiere forlivese: “Quando contattai Andrea quattro anni fa non ci conoscevamo ma intuii subito che era un ragazzo che voleva mettersi in gioco con tutta l’umiltà che lo contraddistingue – racconta Ghirelli – mi colpì fin da subito e decisi di ingaggiarlo, il tempo mi ha poi dato ragione”.

Un ruolo molto delicato quello del secondo portiere dove Ragazzini si è calato con grande professionalità, dedizione e rispetto facendosi sempre trovar pronto quando chiamato in causa:

“Andrea è diventato una colonna portante della squadra, i gruppi solidi e gli spogliatoi uniti esistono perché al proprio interno ci sono ragazzi come Andrea, la sua presenza è imprescindibile per noi – conclude il diesse – in questi anni è cresciuto esponenzialmente sul piano tecnico lavorando a testa bassa con una costanza incredibile dimostrandosi una garanzia ogni qual volta chiamato in causa. Credo che tutti soprattutto i più giovani debbano prendere esempio da lui. Sono orgoglioso e felice che sia rimasto con noi!”.