Calcio a 5, ritorna al Forlì di Edoardo Bonetti

Altro gradito ritorno nella squadra del Forlì calcio a 5 dove, in prestito dalla Futsal Cesena, arriva il classe 1999 Edoardo Bonetti. Il laterale forlivese ha infatti iniziato a calcare i campi di calcio a cinque proprio al Pala Marabini dal 2016 al 2018 dove si è diviso fra campionato under 19 nazionale e prima squadra esordendo anche nel campionato cadetto alla corte di mister Matteucci. Nell’estate del 2018 Bonetti passa poi alla Futsal Cesena dove, dividendosi sempre fra prima squadra e under 19, ha militato nelle ultime stagioni ritagliandosi un discreto minutaggio in serie B al cospetto di una rosa di assoluto valore cavandosi la soddisfazione di trovare il suo primo gol in cadetteria.

Ora la scelta condivisa fra le due società di mandare Edo a giocare nel regionale per continuare la sua crescita: “Conosciamo Edoardo essendo cresciuto nostro settore giovanile- spiega il diesse Ghirelli – era uno dei profili che avevamo messo sul nostro taccuino dato che si tratta di un ragazzo giovane e con valide caratteristiche tecniche e tattiche complementari a quelle degli altri elementi già a disposizione. Voglio ringraziare la Futsal Cesena nella persona del D.G Paolo Ionetti per la disponibilità e la collaborazione nella trattativa”.

Uno dei migliori prospetti usciti dal vivaio forlivese negli ultimi anni a cui le proposte certo non mancavano ma il cuore ha scelto Forlì: “Sono molto contento ed entusiasta di tornare a Forlì, la squadra della mia città ma sopratutto la squadra con la quale ho iniziato a giocare a calcio a 5 esordendo in seri B, due anni fantastici”. “Ringrazio la società che ha mostrato un forte interesse nei miei confronti e che mi darà modo di poter tornare a giocare con vecchi compagni e amici – conclude Bonetti – in questi due anni a Cesena penso di essere cresciuto molto migliorando tanto e spero di poter dare una grande mano alla squadra ritagliandomi uno spazio importante”.