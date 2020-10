Calcio a 5, scatta il campionato del Forlì: "Sarà una C1 di alto livello"

Dopo l’assaggio di sabato 3 ottobre, coi galletti che hanno espugnato il Pala Flaminio di Rimini per 2-1 nella prima giornata di Coppa regionale, sabato scatta finalmente il massimo campionato regionale: “Abbiamo lavorato molto intensamente in questo mese abbondante di preparazione – racconta compiaciuto il diesse forlivese Ghirelli – ho visto un grande impegno da parte di tutti e tanta voglia di fare bene. Lo staff tecnico che abbiamo allestito sta dimostrando di ben coesistere integrandosi a meraviglia e questo ci permette di tenere sempre alta l’asticella degli allenamenti curando tutti i particolari nei minimi dettagli”.

Dettagli che si riveleranno fondamentali per ben figurare in campionato altamente competitivo: “Anche quest’anno affronteremo una C1 di alto livello con diverse squadre molto ben attrezzate. Noi non ci siamo voluti nascondere dichiarando apertamente di voler ambire ad un posto nei play-off promozione. Abbiamo pertanto allestito una buona rosa anche se negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto delle defezioni non da poco che ci costringeranno a dover stringere i denti per le prime partite che già sono belle complicate di loro”.

Infatti il calendario ha messo subito il Forlì davanti a tre delle favorite assolute per la vittoria finale Dozzese, Balca e Real Casalgrandese: “Siamo il Forlì, la nostra storia e il peso della maglia che portiamo, ci impone a discapito delle defezioni di provare a sempre a fare risultato su ogni campo. Sabato faremo visita alla Dozzese, la favorita assoluta visto l’organico da categoria superiore che è stata in grado da allestire; fare risultato in casa loro forse è proibitivo per chiunque ma è giusto provarci, dobbiamo rispettare ogni singolo avversario che affronteremo ma non dobbiamo temere nessuno”.

Grande autostima e grande rispetto per la società per cui lavora emergono dalle parole del direttore sportivo forlivese che conclude il suo intervento esprimendo le preoccupazioni che attanagliano tutto lo sport dilettantistico: “ Si parte con la speranza di poter portare a termine la stagione, da parte nostra stiamo mettendo tutto l’impegno e l’attenzione possibile nel rispettare alla lettera ogni punto del protocollo per garantire la salute di tutti i nostri tesserati con la speranza che tutto questo ci riporti presto alla normalità”.