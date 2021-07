Calcio a 5, un giovane talento rinnova: Simone Bruno ancora biancorosso

Dopo esser cresciuto nel vivaio della Pianta Calcio 11 Simone Bruno, nato a Faenza nel 2003, si avvicina al futsal nell’estate del 2019 entrando nell’under 19 forlivese. Tra lui e il Futsal nasce subito un bel feeling con le sue caratteristiche tecniche e fisiche che creano quel giusto connubio che si sposa con il rettangolo di gioco 40×20 e ne fanno un pivot letale per la categoria mettendo a referto 15 realizzazioni nella prima stagione.

Dalla passata stagione Bruno viene aggregato in pianta stabile alla prima squadra, dove aveva comunque già esordito nella stagione precedente, cavandosi la soddisfazione di siglare il suo primo gol coi “grandi” nel massimo campionato regionale nella sfida interna contro il Balca Calcio a 5. Fresco del raggiungimento della maggiore età, dotato di un destro esplosivo, ma soprattutto un ragazzo con la testa sulle spalle, tutte caratteristiche che ne fanno un prospetto su cui la società vuole puntare fin dal futuro prossimo.

"Per Simone dovrà essere una stagione da vivere da protagonista – spiega Ghirelli – abbiamo infatti deciso di puntare davvero forte sui giovani e lui deve assolutamente cogliere al volo questa opportunità. Parliamo di un ragazzo del 2003 di una serietà e disponibilità che per ragazzi della sua età non è cosa scontata, ha ancora ampi margini di miglioramento e sono certo che sotto la guida di mister Vespignani riusciremo a valorizzare questo prospetto".