Calcio, a Correggio è uno spareggio playoff. Mister Angelini mette tutti sull'attenti

Dopo il successo di sabato contro il Mezzolara, il Forlì affronterà mercoledì alle 16 a Correggese di Fabio Bazzani (diretta Facebook sulla pagina del Forlì Calcio), altra antagonista di questa corsa ai playoff. Questo recupero della 24esima giornata potrà finalmente delineare in maniera più precisa la classifica dei galletti che in caso di successo si porterebbe a ridosso della quarta e quinta posizione di classifica occupate rispettivamente da Prato e Rimini. Non sarà però un compito semplice perché la squadra emiliana segue a ruota i biancorossi romagnoli, distanti appena un punto, reduci inoltre dal successo per 2 a 0 sul campo della Sammaurese: "Sono una squadra in salute che gioca un buon calcio - le prime parole di mister Giuseppe Angelini alla vigilia del match -. Anche loro come noi hanno le stesse possibilità di ambire ad un piazzamento playoff quindi la gara non sarà affatto semplice".

Forlì che come dicevamo è reduce da un buon momento dopo il pari col Lentigione e le vittorie contro Pro Livorno e Mezzolara ma mister Angelini mette tutti sull'attenti: "Anche sabato pensavo di avere la partita in pugno dopo il 2 a 0 ed invece abbiamo gestito male il vantaggio, purtroppo sono errori che ci portiamo dietro da inizio anno".

Nel frattempo mister Angelini recupera dalla squalifica una pedina importante del suo collaudato 3-5-2 come Tortori che probabilmente schiererà fin dal primo minuto: "Tutti i ragazzi si allenano con grande professionalità ed io sono chiamato a fare delle scelte" analizza il tecnico "Purtroppo per mantenere equilibrio tattico in campo sarò costretto a scelte nell'undici titolare sacrificando qualche ragazzo che meriterebbe di giocare fin da subito, ma il loro apporto anche a gara in corso sarà fondamentale".