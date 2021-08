Calcio, a Russi la prima sgambata positiva per il Forlì

Si concludono quindi le prime due settimane di allenamento per i galletti che avranno ora due giorni di riposo per il ferragosto in attesa di affrontare il Cesena

Prima sgambata della stagione positiva per il Forlì che sul campo del Russi si impone per 1 a 0 con la rete su punizione messa a segno da Borrelli al 37° del primo tempo. Si concludono quindi le prime due settimane di allenamento per i galletti che avranno ora due giorni di riposo per il ferragosto in attesa di affrontare il Cesena, mercoledì 18 agosto alle 20:45, nel classico Memorial Silver Sirotti allo stadio "Morgagni". Tornando alla sfida di Russi, mister Cornacchini per il suo primo undici da allenatore dei biancorossi ha schierato De Gori, Gkertsos, Dominici, Ballardini, Capitanio, Ronchi, Pera, Borrelli, Verde, Schirone e Rrapaj gettando così le basi per il Forlì che verrà.