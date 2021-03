Calcio, altro rinforzo in attacco: veste il biancorosso Manuel Pera

Un altro rinforzo in attacco per il Forlì dopo quello di Cristian Longobardi. Si tratta di Manuel Pera, classe 1984. Reduce da una prima parte di stagione affrontata nel Girone F di Serie D con indosso la maglia della Recanatese, vanta una carriera di grande spessore vissuta tra serie C e serie D, militando in Società come: Lucchese, Carrarese, Poggibonsi, Pontedera, Rimini, Delta Calcio Rovigo, Matelica, Taranto e Recanatese.