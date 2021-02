Calcio, Baldinini lascia il Forlì. Il saluto della società: "Una persona e professionista esemplare"

Dal Forlì Calcio "un sentito ringraziamento da parte di tutta la società per l’impegno profuso in questi anni"

Si conclude l'avventura in biancorosso di Filippo Baldinini. L'ex capitano biancorosso passa infatti al Pineto Calcio. Dal Forlì Calcio "un sentito ringraziamento da parte di tutta la società per l’impegno profuso in questi anni", ricordandolo come una "persona e professionista esemplare". Trentaquattro anni da compiere il 23 febbraio, il centrocampista era arrivato al Forlì nel dicembre del 2017. Nel luglio scorso aveva rinnovato il contratto con i biancorossi. Nella stagione in corso ha totalizzato cinque presenze ed un gol