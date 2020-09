Calcio, cinquina del Forlì nel test serale contro il Cava Ronco

Dopo aver appreso la notizia del girone a cui parteciperanno i biancorossi nel prossimo campionato di serie D, i ragazzi di mister Giuseppe Angelini nella serata di mercoledì hanno regolato per 5 a 0 la formazione del Cava Ronco (formazione di Eccellenza). Mattatore di serata Ivan Buonocunto autore di una doppietta, poi a seguire bomber Akammadu (che ha colpito anche due pali), Biasiol e l'autorete di Budrioli; nel test mister Angelini ha optato per schierare metà della rosa a disposizione mentre l'altra metà sarà impegnata giovedì sera nel secondo test consecutivo in casa del Meldola (calcio d'inizio ore 18:30).

La prima rete è stata siglata in mischia da Buonocunto su conclusione di Pozzebon non trattenuta dal portiere Lani. Al 32' il raddoppio a firma di Amakmmadu, con un tiro-crosso deviato da un difensore. Nella ripresa le altre tre reti: al 65' ha timbrato il cartellino Biasol con un'incornata su calcio d'angolo, mentre due minuti più tardi Budrioli ha deviato nella sua porta un cross di Croci. Gol finale all'85' ancora di Buonocunto con una punizione sul secondo palo. Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti dopo aver diramato i nove gironi per la prossima serie D, ha comunicato che nella giornata di sabato saranno stilati i conseguenti calendari per far partire cosi finalmente la stagione 2020/2021.