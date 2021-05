Calcio, contro il Mezzolara il Forlì ritrova al Morgagni i suoi tifosi: ecco come si tornerà allo stadio

Non c’è alcuna necessità di Green Pass, certificato vaccinale o tampone, ma basterà compilare l’autocertificazione e misurarsi la temperatura con il personale adeguato che stazionerà negli ingressi della struttura

Tornano i tifosi allo stadio "Morgagni" di Forlì per la sfida contro Mezzolara. Nel rispetto del dpcm numero 65 sarà consentito l'ingresso al 25% della capienza massima autorizzata con un limite massimo di 1.000 persone all’aperto, occupando il proprio posto indicato sul biglietto, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente di almeno 1 metro. L'acquisto dei tagliandi per i settori "tribuna" e "gradinata" sarà possibile solo in prevendita nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 nella segreteria dello stadio.

Questi i prezzi: 5 euro gradinata, 10 euro tribuna laterale (ridotto 8 ore per donne, over 65 e bambini), mentre 14 euro per la tribunale centrale. Gli abbonati potranno accedere alla struttura presentando la loro tessera e l’autocertificazione. Ad ogni biglietto corrisponderà un posto assegnato, che dovrà essere rigorosamente occupato dal proprio titolare nel rispetto dell'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Non c’è alcuna necessità di Green Pass, certificato vaccinale o tampone, ma basterà compilare l’autocertificazione e misurarsi la temperatura con il personale adeguato che stazionerà negli ingressi della struttura. Il Forlì "chiede la massima collaborazione ai propri tifosi nel rispettare tutte le indicazioni contro il Covid-19 e invita i sostenitori biancorossi ad osservare rigorosamente tutte le misure precauzionali, ad indossare la mascherina protettiva e ad evitare qualsiasi tipo di assembramento sia all'interno che all'esterno dello stadio".