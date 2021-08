Calcio d'estate, sestina vincente del Forlì contro il Meldola

Prosegue in maniera positiva il precampionato del Forlì Calcio che ufficializza l'approdo in biancorosso del nazionale sammarinese Filippo Fabbri, difensore centrale classe 2002 e raccoglie un altro successo nell'amichevole di Meldola. Dopo infatti la vittoria di misura a Russi e dopo la bella prestazione offerta nel Memorial Silver Sirotti contro il Cesena, i galletti regolano con un netto 6 a 0 la formazione giallorossa di mister Luca Ghetti. Una buona sgambata quella dei biancorossi con mister Giovanni Cornacchini che continua nella sua opera di sperimentazione e schiera dal primo minuto Stella tra i pali, Gkertsos, Fabbri neo arrivato, Capitanio e Rrapaj sulla linea di difesa, centrocampo con Ballardini, Piva, Petrucci e Borrelli e in attacco il duo Verde e Pera. Forlì che va a segno con tre goal per tempo, prima con la doppietta di Petrucci e con Gkertsos, poi nella ripresa sono Longobardi e la doppietta di Ndiaye ad arrotondare il risultato finale.

I biancorossi torneranno subito al lavoro giovedì mattina in attesa della prossima amichevole in programma sabato allo stadio "Morgagni" contro il Fya Riccione (ore 18:00 a porte chiuse) e con le antenne puntate alla imminente composizione dei nove gironi di serie D che scatterà il 19 settembre e che rivelerà finalmente chi saranno le concorrenti al titolo che dovranno affrontare i galletti di Romagna."Sono affezionato alla società e all’ambiente, la mia priorità era senza dubbio rimanere - esordisce Gkertos -. Questa è la mia terza stagione in biancorosso, ho trovato nuovi compagni che mettono tutti la squadra al primo posto con grande spirito di sacrificio. Sono certo che questo gruppo farà bene, sarà fondamentale restare compatti. Cornacchini ci sprona a dare il massimo sempre, è un grande mister con cui lavorare che ci ha già dato le motivazioni giuste per affrontare un grande campionato".