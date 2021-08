Calcio, due new entry per i Galletti: un attaccante e un difensore

Il Forlì F.C. comunica di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo in biancorosso di due giocatori

Il primo è Andrea Petrucci, attaccante classe 1991 proveniente dalla Lega Pro. In carriera ha vestito le maglie di Ascoli, Fermana, Maceratese, Grottammare, Carpi e Vis Pesaro. La seconda new entry è Matteo Ronchi, difensore classe 1996. In carriera ha vestito le maglie di Rimini, Savignanese, Romagna Centro, Cesena, Ravenna e Trento.