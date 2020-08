Calcio, giovani promesse crescono: accordo tra Forlì e Novafeltria

Partendo dal principio che l’unione fa la forza, il Forlì Calcio e il Novafeltria (attualmente in Promozione) hanno deciso di mettere insieme le proprie forze per migliorare e potenziare le qualità delle rispettive attività giovanili. Le due società hanno stretto un accordo di collaborazione, per un progetto comune che permetta di continuare a promuovere lo sport con i valori che da sempre sono stati perseguiti, ottimizzando sia le risorse umane, sia le risorse economiche. L’obiettivo principale sarà quello di offrire ai giovani atleti un servizio sportivo sempre più di alto livello e attento alle specifiche necessità delle diverse fasce d’età.



Le due associazioni studieranno un programma tecnico comune che avrà lo scopo di seguire il giovane calciatore dal primo anno di ingresso fino all’esordio in prima squadra costruendo una sinergia, ma mantenendo la loro autonomia ed identità. Proprio questa sinergia prevede verifiche periodiche ed ha l’obiettivo di costruire un coordinamento stabile fra le associazioni, molto snello e senza appesantimenti strutturali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.