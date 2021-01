Calcio, grave lutto in casa del Forlì: muore improvvisamente il segretario amministrativo

Un grave lutto ha colpito il Forlì F.C., la scorsa notte a causa di un malore improvviso è infatti venuto a mancare il Segretario Amministrativo Paolo Spada all’età di 65 anni. Uomo rispettato e amato da tutti, lascia un segno indelebile e un vuoto incolmabile in tutto l’ambiente biancorosso. "Il Presidente, i dirigenti, il gruppo squadra e lo staff si stringono attorno alla famiglia in questo momento difficile" si legge in una nota della società