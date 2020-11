Calcio, il Forlì nella tana del Fiorenzuola. La vigilia di mister Angelini: "E' una ripartenza in tutti i sensi"

Dopo un mese di stop, il Forlì al terzo tentativo riparte con la trasferta di Fiorenzuola, precedentemente rinviata ben due volte sempre per casi di positività al covid-19. Il recupero della sesta giornata di campionato per i galletti, si svolgerà al "Velodromo Pavesi" di Fiorenzuola alle 14:30 rigorosamente a porte chiuse contro la locale formazione emiliana attualmente in testa alla classifica a quota dieci punti in coabitazione col Prato: "Dovremo certamente trovare solidità e convinzione nei nostri mezzi, il passaggio a vuoto con la Sammaurese non ha alibi o scuse, vediamo se questa lunga pausa ci avrà fatto bene per superare quella gara".

Un match che non nasce di certo sotto una buona stella per i biancorossi vista la lunga schiera di assenti che mister Giuseppe Angelini snocciola come una lista della spesa "Beduschi è squalificato, mentre saranno assenti per problemi muscolari Biasiol, Pozzebon, Carlucci, Albonetti e Vesi che salta in extremis per un malessere oltre a Ballardini e Piva assenti per covid; fortunatamente invece avremo a disposizione i nuovi arrivati Tortori e Sabato che si sono allenati bene e hanno portato una ventata di ottimismo e fiducia nel gruppo".

Prosegue Angelini: "Sappiamo i nostri problemi e dove possono essere, ma dobbiamo risolverli. Per noi deve essere una ripartenza in tutti i sensi, perchè fino ad ora abbiamo avuto troppi sbalzi di atteggiamento in queste prime partite". I Galletti trovano sul loro cammino un Fiorenzuola decisamente in palla, reduce dalla vittoria in trasferta sul campo del Seravezza e guidato da mister Luca Tabbiani: "Sicuramente sono più forti di noi" ammette un laconico Angelini "La classifica dice così al momento, però nulla toglie che noi andremo là per giocare col giusto atteggiamento senza paura dell'avversario". Nota a margine, il match verrà trasmesso live sulle pagine Facebook e Youtube del Fiorenzuola padrone di casa con collegamento a partire dalle ore 14:25. I convocati: De Gori, Stella, Bedei, Giacobbi, Gkertsos, Marzocchi, Sabato, Sedioli, Croci, Zamagni, Buonocunto, Corigliano, Pavani, Polini, Baldinini, Buonocunto, Gasperoni, Zabre, Tortori, Ferrari.