Calcio, il Forlì parte coi recuperi di quattro turni persi di campionato: "Ci sarà turn-over"

Non c'è sosta per il Forlì e dopo il pareggio di domenica a Lentigione, gli uomini di mister Angelini per il primo dei quattro turni di campionato da recuperare

Non c'è sosta per il Forlì e dopo il pareggio di domenica a Lentigione, gli uomini di mister Angelini per il primo dei quattro turni di campionato da recuperare, faranno visita mercoledì (ore 14:30 con diretta Youtube sul canale dei padroni di casa) al Fiorenzuola reduce dal poker rifilato al Progresso: " Se saremo la squadra che ho visto a Lentigione ce la possiamo giocare con tutti", sono le prime parole a caldo del mister rilasciate dopo la rifinitura. Galletti che se la vedranno con un Fiorenzuola in palla, determinato a proseguire nella striscia positiva di risultati e che annovera tra le sue fila un certo Nicolò Bruschi, capocannoniere di tutti e nove i gironi di serie D con ben 11 centri all'attivo.

"Non sarà una gara semplice e dove potrò opterò per un po' di turnover perché gli impegni iniziano ad essere un po' troppi e ravvicinati" ammette Angelini. Mister che fortunatamente avrà ancora una volta a disposizione tutta la rosa, compreso Corigliano che non era stato convocato con il Lentigione per un piccolo fastidio muscolare risolto poi in settimana e che in conclusione ammette:"La gara di domenica ci ha lasciato certamente del rammarico per come è finita ma anche molte certezze, sarà proprio su quelle che cercheremo di costruire le nostre fortune a Fiorenzuola". I convocati: De Gori, Stella, Croci, Gkertsos, Sabato, Biasiol, Sedioli, Zamagni, Giacobbi, Piva, Ballardini, Corigliano, Battaglia, Buonocunto, Gigliotti, Gasperoni, Pozzebon, Ferrari, Tortori, Zabre.