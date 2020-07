Calcio, il Forlì ricomincia a sudare: dal 3 agosto il gruppo al completo

Il Forlì FC prepara la ripartenza. Da lunedì sono al lavoro i galletti residenti in regione, che hanno sostenuto visite mediche ed esami sierologici per il coronavirus. Dal 3 agosto si aggregheranno al gruppo anche i biancorossi residenti provenienti dalle altre regioni. La squadra, agli ordini di mister Beppe Angelini, si allenerà nelle strutture di viale Roma proseguendo la preparazione, in ritiro con sede da definire e norme Covid permettendo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.