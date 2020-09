Calcio, il Forlì scende in piazza e si presenta alla città

Dopo oltre due mesi di allenamenti e con alle porte l'esordio stagionale in campionato, il Forlì Calcio annuncia la presentazione della prima squadra e di tutto il suo settore giovanile. L'evento si terrà nel cuore della città in Piazza Saffi sabato 26 settembre alle 19,30



Sarà presente tutto l’entourage del Forlì F.C., dai più piccoli alla prima squadra e tutte le squadre affiliate. Presidieranno numerosi ex giocatori, personalità importanti nel mondo del calcio, i maggiori esponenti della giunta comunale, i dirigenti scolastici degli Istituiti Superiori di Forlì e una rappresentanza delle maggiori aziende del territorio.



"Vista l’emergenza sanitaria che stiamo fronteggiando, dovranno essere rispettati i provvedimenti in vigore a livello nazionale e locale come l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale" si legge in una nota della società.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.