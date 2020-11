Calcio, il Forlì tra recuperi di campionato e mercato: si rafforza la difesa

In attesa che i galletti possano recuperare la sesta giornata di campionato che andrà in scena allo stadio "Attilio Pavesi" di Fiorenzuola contro i locali padroni di casa il giorno mercoledì 18 novembre, il Forlì di mister Giuseppe Angelini continua il suo percorso di avvicinamento ad un match chiamato a dare risposte tangibili dopo il clamoroso tonfo contro la Sammaurese. Se per sopperire ad una possibile mancanza di personalità la società è intervenuta subito ingaggiando già da qualche settimana l'esperto attaccante Loris Tortori, non è da escludere che un rinforzo arrivi anche nel reparto difensivo.

D a qualche giorno infatti l'ex Forlì, Roberto Sabato, appena svincolatosi dal Cesena, si allena con i galletti anche se la società di Viale Roma tiene a precisare che il ragazzo è ancora svincolato e che sia stato proprio il giocatore a chiedere di allenarsi col gruppo per non perdere la tonicità muscolare in attesa di conoscere il suo futuro. Se le parti dunque troveranno un accordo, la fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni mentre per quanto riguarda gli aiuti alle società nell'affrontare i protocolli sanitari e la stipula di un nuovo protocollo che permetta di proseguire nel campionato dilettanti senza troppi rinvii, la famuta bianca pare essere in dirittura di arrivo.

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha infatti annunciato l'erogazione di un contributo economico pari a 3000 euro per ogni club e l'arrivo in settimana di un nuovo protocollo sanitario.