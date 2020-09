Calcio, la Pianta disputerà il Campionato Elite coi giovanissimi Under 15

L'Asd Pianta, storica società radicata nel territorio forlivese nella stagione che andrà ad iniziare, disputerà per la prima volta da quando esiste il nuovo format un campionato Elite con i ragazzi dei Giovanissimi Under 15. "Un plauso particolare va ai nostri ragazzi del 2005 che col secondo posto ai regionali nello scorso campionato hanno regalato ai 2006 questa grande opportunità - evidenziano da via Tripoli -. Finalmente vengono ripagati gli sforzi della società, dei mister, e dei dirigenti tutti ,che ogni giorno si dedicano ai nostri ragazzi, per farli crescere prima di tutto come persone, e se possibile anche come giocatori".

"Un altro motivo di soddisfazione e ogroglio, è essere l'unica società del comprensorio Forlìvese, assieme al Forli Calcio a disputare un Campionato Elite. Da questa stagione dopo la fusione estiva con la Cibox,la società olltre a disputare con la prima squadra il Campionato di 1° Categoria, disputerà quindi due campionati importanti di settore giovanile, con la Juniores Regionale e con i giovanissimi Under 15 Elite - viene aggiunto -. Dunque, in bocca al lupo ai mister e ai nostri ragazzi, perchè possano disputare una bellissima stagione e mantenere la nostra società nei campionati più blasonati e che più ci competono".