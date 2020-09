Calcio, niente Coppa Italia di serie D. Il via della stagione il 27 settembre

Non si disputerà l'edizione 2020-2021 della Coppa Italia di Serie D. E questa volta il coronavirus non c'entra. A renderlo noto è la Lega Nazionale Dilettanti, specificando che la decisione è stata presa alla luce della "necessità di attendere gli esiti dei procedimenti presso la giustizia sportiva che definiranno nei prossimi giorni la composizione degli organici del campionato". L'inizio è confermato per il 27 settembre.

