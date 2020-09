Calcio, Rimini-Forlì alla seconda giornata. Nel test con la Sammaurese i biancorossi impattano sui legni

Un pareggio a reti inviolate tra Forlì e Sammaurese nell'ultimo match settimanale dei galletti ma tra le due formazioni romagnole, nonostante si trattasse di una amichevole, è partita vera; buono il ritmo e le trame di gioco dove non sono mancati neppure alcuni interventi decisi, al limite del regolamento. Buone anche le occasioni espresse dai calciatori che hanno dato vita così, ad una bella partita. La prima occasione capita al 18° quando Buonocunto su punizione pesca l'angolo alto ma Magnani in tuffo la tocca quel tanto che basta per deviarla sulla traversa.

Replica ancora biancorossa al 22° quando Pozzebon serve Ferrari che di testa colpisce ma la palla viene deviata all'ultimo in calcio d'angolo. Al 24° progressione di Battaglia che serve Croci davanti a Magnani ma il terzino biancorosso incespica e spreca, passano due minuti e la Sammaurese risponde con un bellissimo colpo di testa di Manuzzi alto di pochissimo. Il match è vivace e gradevole e all'ultimo minuto del primo tempo un ispirato Battaglia serve una palla dietro per Pozzebon che calcia a giro colpendo la traversa.

Nella ripresa occasionissima Sammaurese per portarsi in vantaggio al minuto 48°; un falso rimbalzo inganna Vesi che colpisce il pallone con un braccio provocando rigore, dal dischetto si presenta l'ex Bonandi che però si fa ipnotizzare da De Gori che in tuffo para. I galletti allora riprendono a macinare gioco e al 51° discesa di Gkertsos che serve Battaglia ma il tiro a botta sicura viene parato da un ottimo Magnani. Ancora Battaglia al 57° serve un assist al bacio per Akammadu ma il colpo di testa del neo entrato è a lato di un soffio con il match che si protrae così fino al definitivo 0 a 0.

Calendario

Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente diramato i calendari per la prossima stagione: il Forlì esordirà domenica 27 alla prima giornata tra le mura del "Morgagni" contro la formazione Toscana del Seravezza, mentre alla seconda subito il derby in casa del Rimini mentre la corazzata Prato arriverà invece in terra di Romagna alla 15° giornata poco prima di Natale.

Il girone di andata terminerà il 10 gennaio. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il 2 dicembre, l’11^ giornata, la 13^ per i Gironi A e C. Per quest’ultimi due campionati a venti squadre sono previsti altri quattro turni infrasettimanali, due nel 2020 e altrettanti nel 2021, l’andata e ritorno della 3^ e dell’8^ giornata: il 7 ottobre, il 4 novembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio.

Per le festività natalizie la 15^ giornata (la 17^ per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16^ (18^ per A e C) è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11^ di ritorno (la 13^ per A e C) è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15.00, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15.00, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.00.

Il calendario completo

1^ Forlì - Seravezza

2^ Rimini - Forlì

3^ Forlì - Corticella

4^ Aglianese - Forlì

5^ Forlì - Sammaurese

6^ Fiorenzuola - Forlì

7^ Forlì - Correggese

8^ Progresso - Forlì

9^ Forlì - Real Forte Querceta

10^ Ghivizzano - Forlì

11^ Forlì - Sasso Marconi

12^ Lentigione - Forlì

13^ Forlì - Pro Livorno

14^ Mezzolara - Forlì

15^ Forlì - Prato

16^ Marignanese - Forlì

17^ Forlì - Bagnolese