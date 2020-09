Calcio, sarà a Rimini l'esordio del Forlì? Intanto la presentazione in piazza

Dopo lo spavento in casa Forlì per i cinque falsi positivi al covid-19 che hanno fatto saltare l'esordio in campionato contro i toscani del Seravezza, i galletti hanno ripreso regolarmente ad allenarsi, ma ancora con l'incognita su quando potranno realmente disputare la loro prima gara della nuova stagione. Si perché dopo il già citato rinvio della prima giornata, il calendario prevederebbe alla seconda subito il derby di Romagna tra Rimini e Forlì con gli adriatici alle prese con alcuni casi di covid-19, in via di risoluzione, ma comunque intenzionati a non giocare.

La società di Alfredo Rota ha da tempo infatti chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti di non disputare le prime due gare in programma, fra cui proprio il derby coi cugini forlivesi mentre i galletti di mister Beppe Angelini scalpitano all'idea di esordire dopo ormai due mesi dall'inizio della preparazione. A giorni è attesa la tanto attesa risposta e nel frattempo i galletti provano a distogliere la concentrazione dal campo rimettendo in programma la presentazione della squadra in Piazza Saffi, annullata sabato scorso, proprio nel cuore della città. La società di viale Roma tramite i suoi canali social ha diramato a partecipare sabato alle 19.30 in Piazza Saffi alla presentazione del New Project Forlì F.C. 2020-2030, evento Patrocinato dal Comune di Forlì

Sarà presente il Forlì al completo, con le squadre affiliate, numerosi ex giocatori e personalità importanti nel mondo del calcio, i maggiori esponenti della giunta comunale, i dirigenti scolastici degli Istituiti Superiori di Forlì ed una rappresentanza delle maggiori aziende del territorio. Per l'occasione dovranno essere rispettati i provvedimenti in vigore a livello nazionale e locale come l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da destinarsi.