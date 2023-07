Calcio, viene dalla Spal il nuovo portiere del Forlì

Michele Pezzolato è un nuovo giocatore del Forlì F.C. Il portiere classe 2004 vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione pronto a difendere la nostra porta in prestito dalla Spal. "Da parte della società tutta il miglior in bocca al lupo per una prossima annata ricca di soddisfazioni personali e di squadra", recita una nota. Che continua: "Un giocatore di assoluto valore per la categoria pronto a combattere per la causa del Forlì. Cresciuto proprio nel Settore Giovanile della Spal, nella scorsa stagione ha giocato con la maglia dell’United Riccione, chiudendo la prima esperienza nel mondo dei grandi con 37 presenze, 51 gol subiti e 10 clean sheet. Un portiere di stazza pronto a crescere ancora con uno sguardo dritto sul futuro sicuramente roseo". Intanto per i giocatori del Forlì si è tenuto il primo allenamento sul campo dell'Edelweiss in viale Spazzoli.