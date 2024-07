Calcio, le prime parole di mister Miramari: "Ho grande entusiasmo. Vogliamo fare un campionato di vertice"

Riparte la stagione del Forlì Calcio che ha presentato in maniera ufficiale il nuovo tecnico Alessandro Miramari, bolognese classe 1970, che guiderà la truppa biancorossa per la stagione 2024-25. Alla presenza del neo assessore allo sport Kevin Bravi, del presidente del sodalizio biancorosso Gianfranco Cappelli, del rappresentante di "King" catena di indumenti sportivi, sede della conferenza stampa e nuovo partner per il Forlì Calcio Roberto Paoloni e del direttore sportivo Cristiano Protti, la società di Viale Roma ha ufficializzato alla stampa mister Alessandro Miramari.

Dopo i consueti auguri per la stagione a venire e la promessa da parte dell'assessore Bravi di una stretta vicinanza fra amministrazione comunale e il Forlì Calcio è stato proprio l'allenatore bolognese a prendere la parola presentandosi alla stampa: "Dopo i dispiaceri che vi ho dato da avversario ora spero di portarvi gioie - apre ironicamente, ricordando le sue recenti vittorie sul Forlì da allenatore del Corticella -. Forlì è una piazza meravigliosa, ho trovato grande voglia ed entusiasmo e soprattutto mi piacciono le sfide. Sono esigente su certe cose ma la società si sta prodigando per assecondare tutte le mie richieste, come campi e strutture".

Video - La presentazione del nuovo allenatore

Idee chiare dunque da parte del nuovo tecnico anche per quelli che saranno gli obbiettivi della prossima stagione: "Vogliamo fare un campionato di vertice - sottolinea Miramari -. Non sarà facile ma stiamo lavorando per essere pronti in quella che sarà la mia nuova avventura". Proprio sul fronte mercato è poi il direttore sportivo Cristiano Protti ad intervenire snocciolando la situazione biancorossa ed ufficializzando anche l'arrivo di un nuovo giocatore: "La squadra è quasi fatta, mancano un paio di tasselli, ma entro la prossima settimana penso di chiudere il cerchio - spiega l'uomo di mercato biancorosso -. Nel frattempo abbiamo messo sotto contratto Nicola Farinelli, trequartista classe 2001 scuola Bologna, anche lui reduce da una buona stagione con la maglia proprio del Corticella".

I galletti si ritroveranno lunedì 22 luglio per l'inizio della preparazione che si svolgerà in un primo momento allo stadio "Morgagni" salvo poi spostarsi per le sedute di allenamento presso il nuovo centro sportivo gestito dalla società a Santa Maria Nuova. Oltre al tecnico Miramari faranno parte dello staff anche Filippo Cegli, allenatore in seconda, Antonio Ciaccia collaboratore tecnico, Enrico Saporetti preparatore atletico e Filippo Di Leo preparatore dei portieri.