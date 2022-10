Calcio, il Forlì vuole tornare a fare punti sul campo della Bagnolese. Mister Graffiedi: "Riscattiamoci subito"

Avrà subito l'occasione di riscattarsi il Forlì che dopo lo scivolone di domenica contro il Corticella, scenderà nuovamente in campo mercoledì, alle 15, per l'ennesimo turno infrasettimanale del campionato Nazionale Dilettanti sul terreno della Bagnolese, formazione reggiana attualmente invischiata nei bassifondi della classifica a quota 4 punti. Una occasione ghiotta per i ragazzi di mister Mattia Graffiedi che nella consueta conferenza stampa pre gara mette subito in chiaro le cose: "Come abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, non esistono partite scontate o facili da affrontare, fortunatamente abbiamo già mercoledì l'occasione di riscattarci".

"Di fronte avremo un altro avversario che ha bisogno di punti per migliorare la propria classifica, non sarà facile ma i miei ragazzi vogliono assolutamente riprendere il buon cammino fino ad ora intrapreso", prosegue Graffiedi. Il Forlì dovrà ancora rinunciare a Piva, Scalini e Maini infortunati a cui si va ad aggiungere Pari espulso domenica dalla panchina: "Le assenze si fanno sentire ed inoltre qualche giocatore inizia ad accusare la stanchezza di giocare ogni tre giorni" ammette: "probabilmente farò alcuni cambi per avere più freschezza in campo, valuterò nella rifinitura".

Insomma la sconfitta col Corticella pare aver solo ferito un Forlì che in queste prime sei giornate ha comunque dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista in questa nuova stagione: "Un incidente di percorso può capitare ma ora vogliamo tornare sui nostri livelli perché ne siamo ampiamente capaci". La gara sarà trasmessa in diretta su Facebook sulla pagina ufficiale del Forlì Calcio.