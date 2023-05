Napoli campione d’Italia: esplode la gioia azzurra in Piazzale della Vittoria

Ore 22.37 di giovedì 4 maggio 2023. Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta della sua storia. E Piazzale della Vittoria si è tinto di azzurro per celebrare il tricolore. Tantissimi tifosi del Napoli si sono dati appuntamento per celebrare lo scudetto, atteso ben 33 anni, sventolando orgogliosamente bandiere e striscioni. Una grande festa anche a Forlì dopo l'1-1 dei campani contro l'Udinese al Dacia Arena, con Victor Osimhen al 53' a rispondere alla rete di Lovric. Sono stati esplosi anche fuochi d’artificio e fumogeni, con il monumento delle vittorie alate in fase di restauro recintato. Da “Napoli torna campione” al “Ragazzo della Curva B”, da “O surdato nnammurato” a “Un giorno all’improvviso”, sono diversi i cori intonati durante i festeggiamenti accompagnati dallo sventolio di bandiere con il 3 in evidenza.

A festeggiare il traguardo della squadra di Luciano Spalletti anche tanti bambini e ragazze, indossando la maglia della squadra del cuore. Megafono in mano sono stati scanditi ad uno ad uno i nomi di questa impresa sportiva, su tutti Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Non sono mancati cori in onore di Diego Armando Maradona. Come scrive il collega di NapoliToday, Mario Parisi, "ora è il momento della gioia. Quella dei tanti bambini e quella dei più anziani d'età, che forse non ci speravano più. Perché l'amore per il Napoli si trasmette di padre in figlio, di nonno in nipote. Quella azzurra non è una squadra convenzionale, che si sceglie per moda o perché vince, ma solo per appartenenza". La lunga notte azzurra, attesa 33 anni.