Calcio, un vero califfo per la categoria: il Forlì blinda la difesa con un altro colpo di mercato

Ha ormai raggiunto la media di un colpo di mercato al giorno l'estate del Forlì Calcio che dopo gli annunci di Drudi, Saporetti e Mandrelli comunica l'ennesimo tassello difensivo per la stagione 2024-25. Si tratta di Luca Sbardella, difensore centrale classe 1993 romano e vero califfo per la categoria con un’esperienza decennale nel campionato di Serie D con 282 presenze in 10 stagioni, condite anche da 15 gol e 5 assist. Nella scorsa stagione ha recitato un ruolo da protagonista nella Sambenedettese, con 26 presenze totali, 2 gol e un assist. Un uomo di esperienza, pronto a portare qualità e personalità nella rosa di mister Miramari.