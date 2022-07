Calcio, il Forlì conferma anche Paolo Rrapaj. Col Memorial Sirotti il test contro il Cesena

Continua l'opera di costruzione in casa Forlì Calcio col direttore sportivo Sandro Cangini che nella tarda mattinata di martedì mette a segno una conferma importante per la rosa dei galletti; l'italo-albanese Paolo Rrapaj, prodotto del vivaio biancorosso classe 1997, sarà anche per la prossima stagione agli ordini di mister Mattia Graffiedi. Giocatore quasi insostituibile per il Forlì, capace di raccogliere nel campionato scorso, ben 36 presenze e 6 reti, oltre ad un bottino infinito di chilometri percorsi. Pedina quindi fondamentale nell'economia dei biancorossi e che già da lunedì era presente al campo. Proseguono intanto le sedute del Forlì Calcio nel centro sportivo adiacente lo stadio "Morgagni", con allenamenti che per il momento continueranno a svolgersi solo al mattino.

La società ha ufficializzato intanto la data della quinta edzione del Memorial “Silver Sirotti”, in occasione del 48° anniversario dell'attentato al treno Italicus, avvenuto a San Benedetto Val di Sambro nel 1974, nel quale il giovane ferroviere forlivese Silver Sirotti immolò la sua vita per aiutare persone intrappolate in un vagone in fiamme. L'appuntamento, che vedrà il Forlì di mister Mattia Graffiedi sfidare il Cesena, si disputerà mercoledì 10 agosto allo stadio "Tullo Morgagni" di Forlì. "La famiglia Sirotti e l’aAssessorato allo Sport in stretta collaborazione con il Forlì Football Club e il Cesena Football Club con questo evento intendono sottolineare i valori che furono alla base di quell’atto eroico e di alimentare la memoria storica nei confronti di una figura indimenticabile per la Romagna e per l’Italia intera", rimarca la società in una nota.