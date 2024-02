Ai tornei della Pianta genitori e figli in campo insieme nel segno del fair play

Si sono conclusi alla Pianta con un gran successo di pubblico i tradizionali tornei invernali per esordienti intitolati a "Pezzi Muzio" (Esordienti 2011) e "Roberto Sansavini" (Esordienti 2012). Nei 2011 l’ha spuntata il Meldola, davanti ad Atletico SPM di Modena , Pianta e Vecchiazzano mentre nei 2012 ha vinto l’Edelweiss dopo una tiratissima partita col Forlì davanti anche a Pianta e Forlimpopoli. Come tradizione nelle due finali i ragazzi sono entrati in campo e si sono scambiati il classico "cinque" insieme ai loro genitori, perché lo sport deve essere sempre prima di tutto una festa e confermando la grande cultura sportiva della società Pianta di Forlì da sempre attenta al fair play.