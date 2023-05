Alluvione, allo stadio un camion di aiuti dalla "Andrea Bocelli Foundation"

Aiuti umanitari dalla "Andrea Bocelli Foundation" per gli alluvionati di Forlì. Il Forlì Football Club ha ricevuto in dono beni di

prima necessità come detersivi e vestiti. Un camion con i volontari dell’associazione è arrivato allo stadio venerdì, scaricando così, insieme ai lavoratori del club biancorosso e altri volontari forlivesi, i prodotti in regalo che sono stati depositati all’interno dello Stadio Morgagni. La società, si è resa da subito disponibile con la sua struttura adoperando i propri locali, inoltre si è messa in contatto con le autorità comunali cittadine e le associazioni impegnate in questa emergenza, sta già consegnando ai distributori i beni utili per le persone in difficoltà. "Diamo sostegno a tutti coloro che si trovano in una situazione difficile dovuta a questa tragedia", viene rimarcato.