Al Gambettola basta il colpo di testa vincente di Rossi: sconfitta per il Futball Cava Ronco

Il Futball Cava Ronco esce sconfitto dal match contro il Gambettola. Decisivo il gol di Rossi. "È stata la partita che ci aspettavamo - premette il difensore Denis Melandri -, cioè tosta e maschia; sapevamo che i dettagli avrebbero fatto la differenza. Il Gambettola è stato lesto a sfruttare una palla inattiva e noi poco concreti nelle poche occasioni che una squadra forte come loro può lasciarti. Continueremo, in ogni caso, a lavorare in settimana per migliorare su questi dettagli e fare, di conseguenza, il salto di qualità".

La prima occasione è del Futball Cava Ronco al minuto 16: Grazhdani approfitta di una svirgolata di Turci per involarsi verso la porta ed innescare Lupattelli sulla destra che mette in mezzo per il greco che vede negarsi il vantaggio dalla parata di Golinucci. Minuto 20, angolo per il Gambettola: Rigoni crossa al centro dove Vukaj impatta di testa, ma la conclusione del capitano dei locali non inquadra lo specchio. Al 27' Marzocchi indirizza una punizione dalla sinistra verso Stucchi che controlla, salta Rigoni e poi calcia alto. Minuto 39: Protino schiva il tackle di Stucchi e prolunga per Longobardi che non riesce ad impattare in tempo con la palla che termina in out.

Quattro giri di lancette più tardi Melandri spedisce in avanti dove pesca Stucchi che, saltati tre avversari, appoggia per Garavini che di prima intenzione calcia: blocca in tuffo Golinucci. Al 44' gran parata di Carroli su una punizione a favore dei locali. Minuto 46: Marzocchi mette in mezzo per Lupattelli con un ottimo Golinucci che chiude lo specchio. Al 55' il Gambettola passa con Rossi: Mancini disegna una perfetta parabola da calcio d’angolo che trova il colpo di testa del numero sei con la palla che prima colpisce la traversa e poi supera la linea di porta. Al 71' ospiti vicino al pari, ma Golinucci nega la gioia del gol all'incornata di Lupattelli.