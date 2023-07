Al Morgagni il derby tra Forlì e Cesena: conto alla rovescia al Memorial Sirotti

Domenica si disputerà il Memorial Sirotti, che andrà in scena domenica alle 20.30. Per tutti i tifosi ed appassionati che vorranno godersi la prestigiosa sfida tra Forlì e Cesena potranno acquistare il biglietto con prevendita online a partire da venerdì alle 10 sulla piattaforma vivaticket.com. Il giorno della partita il botteghino aprirà alle 19 alla biglietteria dello stadio Morgagni. I prezzi dei biglietti: 15 euro la tribuna centrale, 12 euro la tribuna laterale e 7 euro la gradinata e settore ospiti. Tutti gli Under 20, nati dopo il primo gennaio 2003 avranno ingresso gratuito presentandosi con il documento d’identità alla biglietteria dello stadio.